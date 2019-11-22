22.11.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
‘Avlu’ başlamayabilir
Ceren Moray, geçtiğimiz sezon ekranda final yapan ‘Avlu’ dizisinin, bitebileceğini belirtti.
Ceren Moray, geçtiğimiz sezon ekranda final yapan ‘Avlu’ dizisinin, bitebileceğini belirtti. Dijital platformlarda yayınlanması beklenen proje için oyuncu, “Daha netleşen bir şey yok. Başlamayabilir. Bu aralar gelen senaryoları okuyorum” diye konuştu.
HTC Vive Cosmos denedik!HTC'nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos'u denedik. Bir önceki nesle göre çok daha başarılı olan yeni sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive Cosmos, artık daha kompakt ve neredeyse iki kat daha fazla çözünürlük sunuyor. Bu sayede oyunların içindeyken dış dünyadan kendinizi tamamen soyutlayabiliyorsunuz.