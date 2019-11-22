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22.11.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Avlu’ başlamayabilir

Ceren Moray, geçtiğimiz sezon ekranda final yapan ‘Avlu’ dizisinin, bitebileceğini belirtti.

‘Avlu’ başlamayabilir

Ceren Moray, geçtiğimiz sezon ekranda final yapan ‘Avlu’ dizisinin, bitebileceğini belirtti. Dijital platformlarda yayınlanması beklenen proje için oyuncu, “Daha netleşen bir şey yok. Başlamayabilir. Bu aralar gelen senaryoları okuyorum” diye konuştu. 

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