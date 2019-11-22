‘Avlu’ başlamayabilir

Ceren Moray, geçtiğimiz sezon ekranda final yapan ‘Avlu’ dizisinin, bitebileceğini belirtti. Dijital platformlarda yayınlanması beklenen proje için oyuncu, “Daha netleşen bir şey yok. Başlamayabilir. Bu aralar gelen senaryoları okuyorum” diye konuştu.