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HaberlerCaddeAvrupa’da seyirciyle buluşuyor
14.10.2019 - 07:50 |

Avrupa’da seyirciyle buluşuyor

Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Deniz Baysal’ın başrolünü paylaştığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi, Avrupa ülkelerinde de vizyona girdi.

Avrupa’da seyirciyle buluşuyor

Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Deniz Baysal’ın başrolünü paylaştığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi, Avrupa ülkelerinde de vizyona girdi. Geçtiğimiz cuma günü Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde izleyiciyle buluşan proje, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Danimarka, Fransa ve İngiltere’de beyazperdede yerini alıyor. Senaryosunu Kubilay Tat’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu yapım, baba-kızın hikayesini konu ediyor.

Şarkıcı Linet’ten çıplak ayak dans şovBostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Linet, kalça dansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Linet'in dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.
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