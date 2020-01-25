25.01.2020 - 07:50 |
Avusturya çıkarması
Ceylan Çapa, önceki gün Avusturya’ya gitti.
Gün boyu kayak keyfi yapan sosyetik güzel, sosyal medyadan da sık sık fotoğraf paylaştı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.