‘Ayakları baş yaptınız!'

Selen Soyder, ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisinde kendisine bardak fırlattığı için, mahkemelik olduğu Can Yaman’ın, “Demet Özdemir biraz snob olsaydı, asla uyumlu olamazdık. Selen Soyder’le bu yüzdem problem yaşadım. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması gerek” sözlerine Instagram’dan cevap verdi. Oyuncu, eşi Oren Fransez’le çektirdiği kareye, “Çok şükür ki bugüne bugün libidosu düşük, snop bir kadınım, falan filan” diyerek, gülen emojileri koydu.

Soyder, bir kadın takipçisinin, “Sen de gündeme gelmek için hemen cevap ver tabii” sözlerine, “Evet, üç senedir habire cevap yetiştirdim kendisine... Mahkemeye verdim, ceza aldı, sustum. Ayakları tepemize baş yaptınız. Kadının en büyük düşmanı kadındır. Bir gün böyle bir şey yaşarsan, bu satırlarımı açıp okursun” karşılığını verdi. Oyuncu, “Senin libidon yok, libidon yok” yorumuna ise, “Libidon kadar konuş!” notunu düştü.