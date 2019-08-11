11.08.2019 - 07:50
Ayakları yerden kesildi
Özge Özpirinçci, salıncağın üzerindeki fotoğrafı Instagram’dan paylaşarak takipçilerini güldürdü.
Sevgilisi Burak Yamantürk’ün çektiği fotoğrafa oyuncu, “Ayaklarım yerden kesilmiş gibi çek bebek” notunu düştü. Özpirinçci’ye hayranları, “Güzel ve komik kadınsın” yorumunu yaptı.
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.