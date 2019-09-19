Ayaklarına aşık olunan kadın!
Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde ilginç bir konuyu gündeme getirdi. Instagram'da ünlülerin sadece kendileri için değil uzuvları için de hesap açılıyor.
Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde Gülben Ergen'in ayaklarına düzülen övgüleri köşesine taşıdı.
İşte yazının o bölümü:
Instagram’da böyle hesaplar olduğunu bilmiyordum. Takipçilerimden Edibe Ozki’nin DM’den gönderdiği hesapta yazılanları okuyunca inanamadım. gulbenergeninayaklari adlı Gülben Ergen’in tabanları ve bacağının fotoğrafları altına yazılanlar şunlardı:
“Şu tabanlar ne öpülürdü.”
“Muhteşem ötesi. Uzun zaman oldu fotoğraf atmayalı. Sizden rica ediyoruz, bari her akşam ayak fotoğraflarınızı atın story’e. Sizi seviyoruz.”
“Ayaklarına aşık olduğumuz kadın. O güzel ayaklarınızın fotoğraflarını bekliyoruz.”
Paylaşımları kopyalayıp Ergen’e yolladım ve görüşünü sordum, gelen yanıt şu:
“Gülben Ergen’in saçları, ayakları, makyajı… Saygıyı eksik etmedikleri sürece gülümsüyorum. El-ayak sevdalılarına saygı ve selamlar.”