Ayaklarına aşık olunan kadın!

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde Gülben Ergen'in ayaklarına düzülen övgüleri köşesine taşıdı.

İşte yazının o bölümü:

Instagram’da böyle hesaplar olduğunu bilmiyordum. Takipçilerimden Edibe Ozki’nin DM’den gönderdiği hesapta yazılanları okuyunca inanamadım. gulbenergeninayaklari adlı Gülben Ergen’in tabanları ve bacağının fotoğrafları altına yazılanlar şunlardı:

“Şu tabanlar ne öpülürdü.”

“Muhteşem ötesi. Uzun zaman oldu fotoğraf atmayalı. Sizden rica ediyoruz, bari her akşam ayak fotoğraflarınızı atın story’e. Sizi seviyoruz.”

“Ayaklarına aşık olduğumuz kadın. O güzel ayaklarınızın fotoğraflarını bekliyoruz.”

Paylaşımları kopyalayıp Ergen’e yolladım ve görüşünü sordum, gelen yanıt şu:

“Gülben Ergen’in saçları, ayakları, makyajı… Saygıyı eksik etmedikleri sürece gülümsüyorum. El-ayak sevdalılarına saygı ve selamlar.”