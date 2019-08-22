22.08.2019 - 11:47
'Ayakta tek başıma durabiliyorum'
Geçtiğimiz yıl evinin banyosunda düşerek yaralanan ve 258 gün hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil ayağa kalktı.
Fizik tedavisi devam eden 62 yaşındaki şovmnen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafa, "Çok şükür ayakta tek başıma durabiliyorum artık" notunu yazdı.
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.