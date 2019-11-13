Aybüke Pusat'a açılan tazminat davası reddedildi

Üç yıl önce 'Pastel Film'in yapımcılığını üstlendiği 'O Hayat Benim' dizisinde rol alan Aybüke Pusat'a, yapım şirketi sözleşmesini haksız şekilde feshettiği gerekçesiyle 110 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Yapım şirketinin iddiasına göre Pusat, dizinin yeni sezonunda rol almak için ücretine zam istedi. Talebi kabul görmeyince oyuncu, sözleşmesini feshetti.

Tazminat davasının karar duruşması, dün İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Pusat’ın avukatı Nail Gönenli, sözleşmede eksiklikler olduğu iddiasıyla davanın reddini talep etti. Mahkeme, Aybüke Pusat’ı haklı bularak davanın reddine karar verdi.