Aydilge'den örnek davranış

Sahilde yaralı halde buldukları kanadı kırık martıyı bir gün evlerinde misafir eden Aydilge-Utku Barış Andaç çifti, ertesi sabah soluğu veterinerde aldı. Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi'ndeki kanatlı hayvanlar bölümüne giden ikiliye yardımcı olan görevli veteriner, martının tedavisi gerçekleştirdi.

Martıya pansuman yapan veteriner, Aydilge ve eşine bu güzel davranış için teşekkür etti. Ünlü çift, tedavi sürecinin ardından, veteriner tavsiyesi ile martıyı doğal yaşam ortamı olan sahile bıraktı. Martının denize girip tekrar özgürleştiği anları da hatıra olarak kameraya alan Aydilge, hayvanseverlerin takdirini topladı.