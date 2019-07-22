22.07.2019 - 17:52
Aydilge'den örnek davranış
Şarkıcı Aydilge ve eşi Utku Barış Andaç, önceki gün Suadiye sahilinde yürüyüş yaparken karşılarına çıkan yaralı martıya şevkat ellerini uzattı.
Sahilde yaralı halde buldukları kanadı kırık martıyı bir gün evlerinde misafir eden Aydilge-Utku Barış Andaç çifti, ertesi sabah soluğu veterinerde aldı. Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi'ndeki kanatlı hayvanlar bölümüne giden ikiliye yardımcı olan görevli veteriner, martının tedavisi gerçekleştirdi.
Martıya pansuman yapan veteriner, Aydilge ve eşine bu güzel davranış için teşekkür etti. Ünlü çift, tedavi sürecinin ardından, veteriner tavsiyesi ile martıyı doğal yaşam ortamı olan sahile bıraktı. Martının denize girip tekrar özgürleştiği anları da hatıra olarak kameraya alan Aydilge, hayvanseverlerin takdirini topladı.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.