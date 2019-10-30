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30.10.2019 - 14:58 |

Aydın'da Buray coşkusu

Şarkıcı Buray, Cumhuriyet’in 96'ncı yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Aydınlılarla kutladı.

Aydın'da Buray coşkusu

Yaklaşık 50 bin kişinin izlediği konserde Atatürk baskılı tişörtüyle sahneye çıkan Buray, “Bize sunulan bu güzel Cumhuriyet’in değerini bilip, onu koruyup kollayıp umarım torunlarımızın torunlarına emanet ederiz” diyerek bayram coşkusunu sevenleriyle paylaştı.

Buray, Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşen konserde sevilen şarkılarını 50 bin kişi eşliğinde seslendirdi.

 

30 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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