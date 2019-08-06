Ayhan Sicimoğlu'ndan şaşırtan itiraf!

Türk mutfağının dünyanın en iyisi olduğunu belirten Ayhan Sicimoğlu, “En iyi yemek Türkiye’de yenir. Ülkemizin her yöresi bambaşka. En son Kastamonu’ya gittim, hayretler içerisinde kaldım. Tanımadığım tatların hastasıyım” şeklinde konuştu.

"MÜZİSYEN OLMASAYDIM SİHİRBAZ OLURDUM"

Elden ayaktan düşünceye kadar gezmeyi düşündüğünü belirten Sicimoğlu, “Müzisyen olmasaydım sihirbaz olurdum” diyerek, şaşırtıcı bir itirafta bulundu.