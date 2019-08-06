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HaberlerCaddeAyhan Sicimoğlu'ndan şaşırtan itiraf!
06.08.2019 - 08:18

Ayhan Sicimoğlu'ndan şaşırtan itiraf!

Seyahat yazarı, gurme, müzisyen Ayhan Sicimoğlu ile Mila Türkbükü’nün işletmecisi İlgi Gövsa, Bodrum’da bir davette karşılaştı. Gövsa samimi bir şekilde sohbet ettiği Sicimoğlu’nun büyük bir hayranı olduğunu belirtti.

Ayhan Sicimoğlu'ndan şaşırtan itiraf!

Türk mutfağının dünyanın en iyisi olduğunu belirten Ayhan Sicimoğlu, “En iyi yemek Türkiye’de yenir. Ülkemizin her yöresi bambaşka. En son Kastamonu’ya gittim, hayretler içerisinde kaldım. Tanımadığım tatların hastasıyım” şeklinde konuştu.

"MÜZİSYEN OLMASAYDIM SİHİRBAZ OLURDUM"
Elden ayaktan düşünceye kadar gezmeyi düşündüğünü belirten Sicimoğlu, “Müzisyen olmasaydım sihirbaz olurdum” diyerek, şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi.
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