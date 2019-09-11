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11.09.2019 - 07:50

Aylin Kontente Güldür Güldür'e geri döndü!

Show TV’de ekrana gelen Güldür Güldür Show’un sevilen oyuncusu Aylin Kontente yeniden ekip arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Aylin Kontente Güldür Güldür'e geri döndü!

İkinci çocuğunun doğumu nedeniyle kısa bir ara veren Aylin Kontente, yeni sezonda yeniden Güldür Güldür sahnesinde!

Sezonun yeni oyun hazırlıkları hızla başlarken ekip ilk defa okuma provaları için BKM tiyatroda buluştu. Kahkahaların bir an durmadığı provalara katılan Kontente, “Bir senelik bir ara oldu. Benim için hiç kısa değildi. Herkesi çok özledim ve kavuşmak için sabırsızlanıyorum” diyerek heye-canını paylaştı.

Mehir olarak 10 külçe altın istedi!Şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan, bu akşamki düğünleri öncesi dini nikah kıydı. Mehir olarak eşinden 10 külçe altın isteyen Aylin'in, sosyal medyada paylaştığı görüntüler dikkat çekti.
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