19.12.2019 - 17:37 | | EMRAH AKÇAAY
'Aylin Mavi çok sağlıklı'
Murat Dalkılıç, önceki akşam Etiler’de bir mekanda objektiflere yansıdı. İki erkek arkadaşı ile birlikte yemek yiyen şarkıcının keyfi yerindeydi.
Yemek yediği mekan çıkışı basın mensuplarına poz veren Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in anne olması hakkında, “Aylin Mavi adını verdiler. Bebek çok sağlıklı” dedi.
Muhabirlerin “Siz baba olmak istiyor musunuz?” sorusuna ünlü şarkıcı, “İyi akşamlar” diyerek arabasına binerek uzaklaştı.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.