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HaberlerCaddeAyna grubundan sürpriz: Sultan
20.09.2019 - 15:54 |

Ayna grubundan sürpriz: Sultan

Ayna grubu üyeleri, arşivden çıkarttıkları bir parça ile hem müzikseverlere hem de grubun kurucusu Erhan Güleryüz’e 30 yıl sonra duygusal bir sürpriz yaptı.

Ayna grubundan sürpriz: Sultan

'Sultan', 30 yıl önce sözleri Erhan Güleryüz tarafından yazılan ve daha sonra melodiye dönüştürülen bir aşk şarkısı... Aynı zamanda anne çocuk sevgisini de işleyen şarkı, 30 yıl aradan sonra arşivin tozlu raflarından çıkartıldı ve bugünün stüdyo olanaklarıyla yeniden düzenlendi.

Grup üyeleri, Erhan Güleryüz’den habersiz şekilde 'Sultan' parçasını yeniden hazırlayarak, ünlü şarkıcıya sürpriz yaptı.

20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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