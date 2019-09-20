Ayna grubundan sürpriz: Sultan

'Sultan', 30 yıl önce sözleri Erhan Güleryüz tarafından yazılan ve daha sonra melodiye dönüştürülen bir aşk şarkısı... Aynı zamanda anne çocuk sevgisini de işleyen şarkı, 30 yıl aradan sonra arşivin tozlu raflarından çıkartıldı ve bugünün stüdyo olanaklarıyla yeniden düzenlendi.

Grup üyeleri, Erhan Güleryüz’den habersiz şekilde 'Sultan' parçasını yeniden hazırlayarak, ünlü şarkıcıya sürpriz yaptı.