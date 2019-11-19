'Aynı anda hem dizi hem de tiyatro çok zor'

Set arasını bir restoranda yemek yiyerek değerlendiren Fikret Kuşkan, dizi çekimlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini ve fırsat buldukça vizyondaki filmleri izlemeye gayret ettiğini dile getirdi.

Usta oyuncu, Güney Koreli yönetmen Bong JoonHo'nun 'Parazit' adlı filmini beğendiğini ifade ederek, sinemaseverlere tavsiyede bulundu. Tiyatroya yönelik projesi olup olmadığının sorulması üzerine Kuşkan, "Tiyatro için zaman problemimizin olmaması gerekir. Diziyle birlikte aynı anda tiyatroda yer almak şimdilik çok zor ama iyi bir metinle sahnede olmak tabii ki çok isterim" dedi.

Usta oyuncu, objektiflere poz verdikten sonra aracıyla Vadistanbul'dan uzaklaşarak setin yolunu tuttu.