Aynı sahnede buluştular

Sevcan Orhan ile Volkan Konak, Kıbrıs Elexus sahnesinde devleşti. Yaklaşık bir saatlik performasla müzikseverleri mest eden Orhan, daha sonra mikrofonu Konak’a devretti. ‘Göklerde Kartal Gibiydim’l parçasıyla açılış yapan sanatçı, daha sonra “Köşeden onu izledim. İnanılmaz bir ses ve yorum. Böylesine yetenekli bir kardeşimle aynı sahneyi paylaşmak benim için onurdur” diyerek, Orhan’a övgüler yağdırdı.