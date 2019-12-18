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18.12.2019 - 07:50 |

Aynı sahnede buluştular

Sevcan Orhan ile Volkan Konak, Kıbrıs Elexus sahnesinde devleşti.

Aynı sahnede buluştular

Sevcan Orhan ile Volkan Konak, Kıbrıs Elexus sahnesinde devleşti. Yaklaşık bir saatlik performasla müzikseverleri mest eden Orhan, daha sonra mikrofonu Konak’a devretti. ‘Göklerde Kartal Gibiydim’l parçasıyla açılış yapan sanatçı, daha sonra “Köşeden onu izledim. İnanılmaz bir ses ve yorum. Böylesine yetenekli bir kardeşimle aynı sahneyi paylaşmak benim için onurdur” diyerek, Orhan’a övgüler yağdırdı.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
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Cadde Yazarları

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