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05.11.2019 - 16:58 |

Aynur Aydın: Keşke birini sevebilsem

Aynur Aydın ve kendisi gibi şarkıcı olan 'O Ses Türkiye'nin eski yarışmacısı Damla Yıldız, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. İkili, ayaküstü gazetecilerle sohbet edip, objektiflere poz verdi.

Aynur Aydın: Keşke birini sevebilsem

Sevenlerinin karşısına yeni bir parça ile çıkacağını söyleyen Aynur Aydın, "Bugün Damla ile alışveriş günü ilan ettik. Sonra birlikte yemek yiyeceğiz" dedi.

Projelerinden bahseden güzel şarkıcı, "Yeni bir şarkı geliyor. Damla ile güzel bir düet çalışması yaptık. Yakında yeni şarkı ile bomba gibi geliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Soğuk havalara aldırmayan Aydın'ın, mini şort giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Aşk hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen soru üzerine ünlü şarkıcı, "Kalbim maalesef boş. Aşk o kadar güzel bir duygu ki keşke aşık olabileceğim kadar birisini sevebilsem" dedi.

Aynur Aydın: Keşke birini sevebilsem

5 Kasım 2019 Magazin Bülteni5 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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