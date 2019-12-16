Ayrıcalıklı başlangıç

The Ritz-Carlton, sevdikleriyle yeni yılı kutlamak isteyenlere, ayrıcalıklı programlar sunuyor. Gece için özel dekore edilen Atelier Real Food, misafirlerini lobide canlı müzik eşliğinde gerçekleşecek özel kokteylle karşılayacak. Executive Şef Selami Güleryüz ve restoran şefi Alper Kızılbayır’ın yılbaşı menüsüne eşlik edecek müzik grubu da, Türkçe ve yabancı şarkılarla performans sergileyecek.