16.12.2019 - 07:50 |
Ayrıcalıklı başlangıç
The Ritz-Carlton, sevdikleriyle yeni yılı kutlamak isteyenlere, ayrıcalıklı programlar sunuyor.
The Ritz-Carlton, sevdikleriyle yeni yılı kutlamak isteyenlere, ayrıcalıklı programlar sunuyor. Gece için özel dekore edilen Atelier Real Food, misafirlerini lobide canlı müzik eşliğinde gerçekleşecek özel kokteylle karşılayacak. Executive Şef Selami Güleryüz ve restoran şefi Alper Kızılbayır’ın yılbaşı menüsüne eşlik edecek müzik grubu da, Türkçe ve yabancı şarkılarla performans sergileyecek.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.