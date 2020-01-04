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04.01.2020 - 07:50 |

Ayrıcalıklı konsept

Global pazarda 40’ıncı yılını kutlayan HIS Travel’ın, Türkiye’deki markası Cruise Planet, ‘Türkiye’nin cruise arama motoru’ mottosuyla yola çıktığı yeni girişimlerini Nişantaşı ofisinde tanıttı.

Ayrıcalıklı konsept

Şirketin, cruise gemilerinde beş yıldızlı tatil köylerini aratmayan hizmetleri ve ayrıcalıkları, konuklardan ilgi gördü. Davette, Mustafa Seven’in ‘Cruise Planet’ seyahatinde çektiği ‘Norveç Fiyortları’ fotoğraflarından oluşan serginin de açılışı yapıldı. Cruise Planet Cruise Müdürü Onur Ovacık, “Bir hayalimiz vardı; denize bakmayı değil, denizde olmayı isteyen herkes için bir ev tasarlamak... Şimdi hayalini kurduğumuz o evi gerçeğe dönüştürüyoruz. Gemi seyahatine ilgi duyan tüm seyahatseverleri bu aile ortamını yakından görmeleri için yeni ofisimize bekliyoruz” dedi.

Ayrıcalıklı konsept

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