AyrÄ±lÄ±k 20 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼ Burcu KÄ±ratlÄ±-Sinan AkÃ§Ä±l barÄ±ÅŸtÄ±

26.09.2019 - 11:29 |
AyrÄ±lÄ±k 20 gün sürdü! Burcu KÄ±ratlÄ±-Sinan AkçÄ±l barÄ±ÅŸtÄ±
GeÃ§tiÄŸimiz ocak ayÄ±nda Amsterdam'da evlenen Sinan AkÃ§Ä±l ile Burcu KÄ±ratlÄ±, 6 EylÃ¼l'de anlaÅŸmalÄ± olarak boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ift, ayrÄ±lÄ±ÄŸa 20 gÃ¼n dayanabildi.
Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan "MÃ¼ge ve GÃ¼lÅŸen'le 2. Sayfa" programÄ±na konuÅŸan Sinan Sinan AkÃ§Ä±l, eski eÅŸi Burcu KÄ±ratlÄ± ile barÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, "BazÄ± bÃ¼yÃ¼k sevdalar hiÃ§bir sÃ¶zle anlatÄ±lmaz. Ne desek az, ne desem eksik kalÄ±r. Hayattaki en deÄŸerli varlÄ±k Burcu benim iÃ§in. Sonuna kadar bu aÅŸkÄ±n arkasÄ±ndayÄ±m" dedi.Â Â