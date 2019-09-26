AyrÄ±lÄ±k 20 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼ Burcu KÄ±ratlÄ±-Sinan AkÃ§Ä±l barÄ±ÅŸtÄ±

Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan "MÃ¼ge ve GÃ¼lÅŸen'le 2. Sayfa" programÄ±na konuÅŸan Sinan Sinan AkÃ§Ä±l, eski eÅŸi Burcu KÄ±ratlÄ± ile barÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, "BazÄ± bÃ¼yÃ¼k sevdalar hiÃ§bir sÃ¶zle anlatÄ±lmaz. Ne desek az, ne desem eksik kalÄ±r. Hayattaki en deÄŸerli varlÄ±k Burcu benim iÃ§in. Sonuna kadar bu aÅŸkÄ±n arkasÄ±ndayÄ±m" dedi.Â Â