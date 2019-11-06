MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HabeleriAyrılık yok aşk var
06.11.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Ayrılık yok aşk var

Boşanacakları ve birbirlerini aldattıkları yönünde çıkan haberlere sessiz kalan Beren Saat ile Kenan Doğulu, sarmaş-dolaş görüntülendi

Ayrılık yok aşk var

Aylardır ayrı evlerde yaşadıkları ve boşanacakları konuşulan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, ilk kez sarmaş-dolaş objektiflere takıldı. Birbirlerini aldattıkları yönünde çıkan iddialara sessiz kalan ikili, geçtiğimiz hafta Acarkent’teki villalarının yanında bir kafede kahve içti.

Ayrılık yok aşk var

Mutlu oldukları ve şakalaştıkları görülen oyuncu ile şarkıcı, daha sonra marketin yolunu tuttu. Sabah saatleri olması nedeniyle dışarıya rahat kıyafetlerle çıkan çift, alışverişten sonra evlerine geçti. İkili, böylece tüm dedikodulara bu fotoğrafla cevap vermiş oldu.

 

5 Kasım 2019 Magazin Bülteni5 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şarkı söyleyerek kitabını tanıttı

Şarkı söyleyerek kitabını tanıttı

‘Düşünmeden konuşurum’

‘Düşünmeden konuşurum’

‘Güzel bir paylaşımdı’

‘Güzel bir paylaşımdı’

Dünya düeti

Dünya düeti

Sıradaki Haber