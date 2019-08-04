04.08.2019 - 12:24
'Ayrılsak da beraberiz'
'Kardeş Payı' dizisiyle ünlenen Ayhan Taş geçen yıl eşi Esin Taş'tan boşanmıştı.
Önceki akşam eski eşi ve kızları Masal ile Cihangir'deki Hayat Restaurant'ta görüntülenen oyuncunun keyfi yerindeydi.
Çiftin ayrılmış olmalarına rağmen hâlâ birlikte yaşadığı ortaya çıktı.
Okan Bayülgen: İletişim başkanına yapılan itibar suikastıdırTv100 ekranlarında yayınlanan İnce Ayar programında Özay Şendir‘in konuğu olan Okan Bayülgen, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a karşı itibar suikastı başlatıldığını söyledi. Bayülgen, “Bahsedilen bir maaş alma hikayesi var. Merak ettim maaşı nedir diye... Ben o maaşı zaten kendi müdürüme veriyorum. Buradan bir itibar suikastı yapılıyorsa bu adama demek ki İletişim Başkanı belki de o mevkide birilerinin ayağına basıyor. Belki yapılan sadece bir muhalefet tavrı değildir. Ben bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum.” dedi.