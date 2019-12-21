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21.12.2019 - 07:50 |

‘Ayrımcılıkla savaşacağım’

Scarlett Johansson, bir süre önce sektördeki ötekileştirmenin farkına vardığını belirterek, “Her kesimdeki ayrımcılığa karşı savaşacağım” dedi.

‘Ayrımcılıkla savaşacağım’

 

ABD’li aktris Scarlett Johansson, bir süre önce ayrımcılık tartışmaları yaratan, “Oyuncu her insanı, ağacı ya da hayvanı oynayabilmelidir” sözlerine açıklık getirdi. 35 yaşındaki güzel, “Bu konu hakkında duyarlı değildim ve böyle bir tepki verdim. Trans toplumların bakış açısını değerlendiremedim ve yargılandım” ifadelerini kullandı. Zor zamanlar geçirdiğini itiraf eden Johansson, kelimelerinin de bazı magazinciler tarafından cımbızla çekildiğini öne sürdü.

Sektördeki ötekileştirmenin farkına bu olayın ardından vardığını anlatan aktris, “Herkes benim gibi önceliklere ve fırsatlara sahip değil. Ben desteğimi sürdüreceğim. Her kesimdeki ayrımcılığa karşı savaşacağım” açıklamasını yaptı.

Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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