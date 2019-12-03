Ayşe Hatun Önal: Yüzüme pişik kremi sürüyorum

Modellik kariyerinin ardından şarkıcılığa geçiş yapan Ayşe Hatun Önal, “Çok çalışıyoruz, bu başarılar bize gökten armut ile düşmüyor. İyi bir ekiple çalışmak çok önemli. Galiba hep doğru insanlarla çalıştım; şarkılarımın hit olmasında bunun çok büyük etkisi var” dedi.

Güzellik sırlarını paylaşan Önal, “Yüzüme sadece pişik kremi sürüyorum, başka bir şey sürmüyorum. Bakım falan çok iğrenç şeyler! Estetiğe karşı değilim. Mezoterapi ve scarlet yaptırıyorum” dedi.