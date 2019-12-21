Ayşe Tolga güzellik sırlarını paylaştı

Gün boyu Boyner mağazasında gerçekleştirilen özel bir etkinlikte kadınlarla buluşan Ayşe Tolga, cilt analizi sonrası kişiye özel cilt bakımı ve güzellik sırları hakkında tavsiyelerde bulundu. Yaklaşık beş saat süren etkinliğe katılım yüksek olurken, Ayşe Tolga kendi kullandığı kürler hakkında da bilgiler verdi.

Etkinlik sonrası kısa süre alışveriş turu atmayı da ihmal etmeyen Ayşe Tolga, akşam saatlerinde özel aracıyla AVM'den ayrıldı.