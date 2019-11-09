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09.11.2019 - 09:40 |

Ayşegül Aldinç: Sanırım ben bir sapyoseksüelim

Ayşegül Aldinç, Kutsal Motor adlı YouTube kanalına konuk oldu.

Ayşegül Aldinç: Sanırım ben bir sapyoseksüelim

Zeynep Ocak’ın sorularına yanıtlayan Ayşegül Aldinç, eskiden kendisini beğenmediğini itiraf etti: Bende yıllarca ‘kendini beğenmeme’ durumu vardı. Başkaları o kadar beğeniyordu ki, benim beğenmem gerekmiyordu. Şimdi eskisine göre kendimi daha çok beğeniyorum.

Ünlü sanatçı, programda beğendiği ünlü erkekleri de açıkladı: Bradley Cooper’ı çok beğenirim. Ondan çok Eddie Redmayne’i beğenirim. Bir enteresan o. Bana ‘yetenek’ de, ‘zekâ’ de, etkisiz hale gelirim. Sanırım sapyoseksüelim.

8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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