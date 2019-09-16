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16.09.2019 - 08:50 |

Ayşegül Aldinç yüzde 100 kusurlu bulundu

İstanbul'daki Akmerkez AVM'nin otoparkında iki yıl önce aracını geri geri park etmek isterken Samet Sarıömeroğlu'nun motosikletini devirdiği iddiasıyla hakkında bin 330 liralık tazminat davası açılan sanatçı Ayşegül Aldinç'in yüzde 100 kusurlu olduğu ifade edildi.

Ayşegül Aldinç yüzde 100 kusurlu bulundu

Motosiklette 832 lira hasar oluştuğunu bildiren bilirkişi, motosiklet sürücüsünün ayrıca 500 liralık manevi tazminat talebinin ise mahkemenin takdirinde olduğunu yazdı. Aldinç'in avukatı, AVM'de motosikletlilere özel park alanı olduğunu ancak Sarıömeroğlu'nun buraya bırakmadığını gösteren ek rapor alınmasını istedi. Sarıömeroğlu'nun avukatı da açtıkları davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Duruşma ertelendi. ALİ OKTAY-SABAH

16 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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