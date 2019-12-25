MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ayşegül Uluç ile Orkun Bulut evlendi
25.12.2019 - 08:01 |

Ayşegül Uluç ile Orkun Bulut evlendi

Sanayici Gülay-Yavuz Uluç çiftinin kızı Ayşegül Uluç ile yazar Orkun Bulut dünyaevine girdi. Çift, Çırağan Sarayı’nda sade bir törenle evlendi.

Ayşegül Uluç ile Orkun Bulut evlendi

Aile arasında sade bir törenle dünya evine giren çiftten gelinin şahitliğini kardeşi Zeynep Köseoğlu üstlenirken damadın şahitliğini ise Özgür Yici yaptı.

Londra’da dikilen özel gelinliğiyle çok beğenilen Ayşegül Uluç, eşiyle ilk dansını Frank Sinatra’dan ‘Taking a chance on love’ şarkısıyla yaptı.

Magazin Bülteni (25.12.2019).
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rüzgar Çetin’in arkadaşı panikledi

Rüzgar Çetin’in arkadaşı panikledi

Necip Memili: Bizde kadına şiddet yok!

Necip Memili: Bizde kadına şiddet yok!

Ayşegül Uluç ile Orkun Bulut evlendi

Ayşegül Uluç ile Orkun Bulut evlendi

Edis asker oldu

Edis asker oldu

Sıradaki Haber