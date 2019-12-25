Ayşegül Uluç ile Orkun Bulut evlendi

Aile arasında sade bir törenle dünya evine giren çiftten gelinin şahitliğini kardeşi Zeynep Köseoğlu üstlenirken damadın şahitliğini ise Özgür Yici yaptı.

Londra’da dikilen özel gelinliğiyle çok beğenilen Ayşegül Uluç, eşiyle ilk dansını Frank Sinatra’dan ‘Taking a chance on love’ şarkısıyla yaptı.