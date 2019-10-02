ÅžarkÄ±cÄ± Ayta SÃ¶zeri, dÃ¼n akÅŸam Harbiye Cemil Topuzlu AÃ§Ä±khava Tiyatrosu'nda konser verdi. AÃ§Ä±khava gazinosu temasÄ±na gÃ¶re oluÅŸturduÄŸu repertuarÄ± ile Ã¼Ã§ saat sahnede kalan SÃ¶zeri, hem ÅŸarkÄ± sÃ¶yledi hem de seyircisiyle bol bol sohbet etti. Her konserinde kendisine bir ÅŸarkÄ± ayÄ±ran SÃ¶zeri, bu kez ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± aÄŸustos ayÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kadÄ±nlar iÃ§in sÃ¶yledi. SÃ¶zeri, "Bu gece ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m ÅŸarkÄ±yÄ± kendim iÃ§in deÄŸil, aÄŸustos ayÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kadÄ±nlar iÃ§in okuyacaÄŸÄ±m" diyerek seyirciden bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸ aldÄ± ve Metin EryÃ¼rek'in 'Kayboldum Kaybolan YÄ±llar Ä°Ã§inde' isimli ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

SAHNEDE ZEKÄ° MÃœREN'Ä° ANDILAR

RepertuarÄ±nda Zeki MÃ¼ren ÅŸarkÄ±larÄ±na da yer veren Ayta SÃ¶zeri'ye konserin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde oyuncu arkadaÅŸÄ± Zafer Sabuncu, Zeki MÃ¼ren tiplemesiyle eÅŸlik etti. Ä°kili, Zeki MÃ¼ren'in 'Sorma' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendirdi.

JÃœRÄ°SÄ° OLDUÄžU YARIÅžMANIN KAZANANI UÄžUR ÅžEN'Ä° KONUK ETTÄ°

Ayta SÃ¶zeri, jÃ¼ri olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zik yarÄ±ÅŸmasÄ± programÄ±nÄ±n kazananÄ± UÄŸur Åžen'i de Harbiye sahnesine Ã§Ä±kardÄ±. 'Makber' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendiren UÄŸur Åžen, bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸ aldÄ±.

KARIÅžIK KASET

Ayta SÃ¶zeri, repertuarÄ±nÄ± oluÅŸtururken ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± nasÄ±l seÃ§tiÄŸini seyirciye anlatÄ±rken, "Hangi ÅŸarkÄ±larÄ± seÃ§eceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken eskiden sevdiÄŸimiz ÅŸarkÄ±lardan sevdiklerimize karÄ±ÅŸÄ±k kaset yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aklÄ±ma geldi. Ben de size en sevdiÄŸim ÅŸarkÄ±lardan karÄ±ÅŸÄ±k bir kaset yaptÄ±m" dedi.

Ayta SÃ¶zeri, repertuarÄ±nda yer alan 'Umrumda DeÄŸil', 'Dilek TaÅŸÄ±', 'Sorma', 'BÃ¼klÃ¼m BÃ¼klÃ¼m', 'GÃ¼lÃ¼mse', 'YanayÄ±m YanayÄ±m' eserlerini seyirciyle birlikte sÃ¶yledi.