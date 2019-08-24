Ayta Sözeri'den Sezen Aksu'ya destek

Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet de eden Ayta Sözeri, "Size bir kaç Sezen Aksu şarkısı okuyacağım" diyerek söze girdi. 'Sen Ağlama' şarkısını seslendirirken, "Bugün en çok onun ihtiyacı var. Haydi burayı hep birlikte okuyalım ve Sezen Aksu duysun" sözleriyle, önceki gün babası Sami Yıldırım'ı kaybeden sanatçı dostuna başsağlığı diledi.

Konser boyunca bir an olsun yerinde durmayan Ayta Sözeri, yaklaşık iki saat süren performansını 'Geçse de Gençlik Çağım' şarkısıyla noktaladı.