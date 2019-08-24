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HaberlerCaddeAyta Sözeri'den Sezen Aksu'ya destek
24.08.2019 - 17:35

Ayta Sözeri'den Sezen Aksu'ya destek

Şarkıcı Ayta Sözleri, önceki gece Forte Bodrum'da konser verdi. Mekanı dolduran sevenlerinin eşliğinde sevilen parçalarını seslendiren Sözeri, güçlü sesinin yanı sıra dansıyla da dikkatleri üzerine topladı.

Ayta Sözeri'den Sezen Aksu'ya destek

Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet de eden Ayta Sözeri, "Size bir kaç Sezen Aksu şarkısı okuyacağım" diyerek söze girdi. 'Sen Ağlama' şarkısını seslendirirken, "Bugün en çok onun ihtiyacı var. Haydi burayı hep birlikte okuyalım ve Sezen Aksu duysun" sözleriyle, önceki gün babası Sami Yıldırım'ı kaybeden sanatçı dostuna başsağlığı diledi.

Konser boyunca bir an olsun yerinde durmayan Ayta Sözeri, yaklaşık iki saat süren performansını 'Geçse de Gençlik Çağım' şarkısıyla noktaladı.

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