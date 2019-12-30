30.12.2019 - 12:31 |
Aytaç Şaşmaz: 2019 senesi benim nirvanam oldu
'Hekimoğlu' dizisinde ‘Emre' karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Menajeriyle birlikte geldiği AVM’de toplantı yapan Aytaç Şaşmaz, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi.
Yakışıklı oyuncu , "Dizi yılbaşından dolayı bir hafta kadar tatil verdi. 2019 senesi benim nirvanam oldu. 'Maşallah' diyelim bir önceki projem ve şimdiki rol aldığım dizi de çok güzel gidiyor" dedi.