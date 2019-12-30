Aytaç Şaşmaz: 2019 senesi benim nirvanam oldu

Menajeriyle birlikte geldiği AVM’de toplantı yapan Aytaç Şaşmaz, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi.

Yakışıklı oyuncu , "Dizi yılbaşından dolayı bir hafta kadar tatil verdi. 2019 senesi benim nirvanam oldu. 'Maşallah' diyelim bir önceki projem ve şimdiki rol aldığım dizi de çok güzel gidiyor" dedi.