‘Azınlıkta Kaldık’ turnede

Uğur Yücel, tek kişilik gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ gösterisinin Türkiye turnesine 27 Eylül’de Hatay’dan başlayacak. Daha sonra sırasıyla Adana, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Bursa ve Ankara’da izleyicisiyle buluşacak olan Yücel, turnenin son gösterisini 18 Aralık’ta Antalya’da gerçekleştirecek.