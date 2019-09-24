24.09.2019 - 15:47 |
‘Azınlıkta Kaldık’ turnede
Seneler önce sahnelediği tek kişilik gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile bu yaz yeniden seyirci karşısına çıkan ve büyük ilgi gören Uğur Yücel, şimdi de Türkiye turnesine çıkıyor.
Uğur Yücel, tek kişilik gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ gösterisinin Türkiye turnesine 27 Eylül’de Hatay’dan başlayacak. Daha sonra sırasıyla Adana, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Bursa ve Ankara’da izleyicisiyle buluşacak olan Yücel, turnenin son gösterisini 18 Aralık’ta Antalya’da gerçekleştirecek.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!