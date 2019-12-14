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14.12.2019 - 07:50 |

‘Azize’ seti şenlendi

Selen Öztürk, Kanal D’de artık cumartesi akşamları ekrana gelecek ‘Azize’ dizisinin setinde, ekibe keyifli dakikalar yaşattı.

‘Azize’ seti şenlendi

'Azize'nin başrol oyuncularından, Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Bendeniz’in ‘Ağlayayım mı?’ şarkısını doğaçlama söyleyerek, arkadaşlarından tam not aldı.

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’un başrolünü paylaştığı, Volkan Kocatürk'ün yönettiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın yazdığı 'Azize' dizisi, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

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