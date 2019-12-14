‘Azize’ seti şenlendi

'Azize'nin başrol oyuncularından, Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Bendeniz’in ‘Ağlayayım mı?’ şarkısını doğaçlama söyleyerek, arkadaşlarından tam not aldı.

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’un başrolünü paylaştığı, Volkan Kocatürk'ün yönettiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın yazdığı 'Azize' dizisi, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.