20.09.2019 - 11:41 |
Azra Akın: Demir'e kardeş istiyoruz
İki yıl önce Atakan Koru ile evlenip Edirne'ye yerleşen Azra Akın, AVM turunda görüntülendi. 2002 Türkiye ve Dünya Güzeli, oğlu ile geçirdiği keyifli vakti anlattı.
- Demir ile geçen günler çok özel anlar. O minik ayakları çok özleyeceğim. Uyanıyoruz, kahvaltı yapıyoruz sonra oyun başlıyor, sonra öğlen yemeği. Doğada olmayı çok seviyor. Banyo zamanı çok keyifli geçiyor.
- Hayvanlara çok meraklı. Kedi, köpek çok seviyor. Fiziksel aktivite çok seviyor. Şu an 10 aylık, çok küçük.
- Bir anne olarak, öncelikle bir insan olarak birbirimizin kilolarıyla ilgilenmemiz çok ayıp. Hele bir anneye (Fahriye Evcen) bunun yapılması çok yanlış.
- Ben bir ablayım, kardeşlik ne kadar güzel biliyorum. O yüzden Demir'e kardeş düşünüyoruz, kısmet.