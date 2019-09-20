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HaberlerCaddeAzra Akın: Demir'e kardeş istiyoruz
20.09.2019 - 11:41 |

Azra Akın: Demir'e kardeş istiyoruz

İki yıl önce Atakan Koru ile evlenip Edirne'ye yerleşen Azra Akın, AVM turunda görüntülendi. 2002 Türkiye ve Dünya Güzeli, oğlu ile geçirdiği keyifli vakti anlattı.

Azra Akın: Demir'e kardeş istiyoruz

- Demir ile geçen günler çok özel anlar. O minik ayakları çok özleyeceğim. Uyanıyoruz, kahvaltı yapıyoruz sonra oyun başlıyor, sonra öğlen yemeği. Doğada olmayı çok seviyor. Banyo zamanı çok keyifli geçiyor.

- Hayvanlara çok meraklı. Kedi, köpek çok seviyor. Fiziksel aktivite çok seviyor. Şu an 10 aylık, çok küçük.

- Bir anne olarak, öncelikle bir insan olarak birbirimizin kilolarıyla ilgilenmemiz çok ayıp. Hele bir anneye (Fahriye Evcen) bunun yapılması çok yanlış.

- Ben bir ablayım, kardeşlik ne kadar güzel biliyorum. O yüzden Demir'e kardeş düşünüyoruz, kısmet.

Azra Akın: Demire kardeş istiyoruz

20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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