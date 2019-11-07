07.11.2019 - 09:25 |
Azra Akın oğlunun ilk adımlarını paylaştı
Geçen yıl kasım ayında oğlunu kucağına alan Azra Akın, Demir'in ilk adımlarını Instagram hesabından paylaştı. Oğlunun yürüdüğü anları "adım adım..." notuyla paylaşan Akın'ın gönderisine beğeni yağdı.
Dört yıldır birlikte olduğu Atakan Koru ile geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Azra Akın, kasım ayında anne olmuştu.
Oğlu Demir ile olan fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan tescilli güzel, bu kez oğlunun ilk adımlarını takipçilerine aktardı. Akın fotoğrafa, "adım adım..." notunu düştü.