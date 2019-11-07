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07.11.2019 - 09:25 |

Azra Akın oğlunun ilk adımlarını paylaştı

Geçen yıl kasım ayında oğlunu kucağına alan Azra Akın, Demir'in ilk adımlarını Instagram hesabından paylaştı. Oğlunun yürüdüğü anları "adım adım..." notuyla paylaşan Akın'ın gönderisine beğeni yağdı.

Azra Akın oğlunun ilk adımlarını paylaştı

Dört yıldır birlikte olduğu Atakan Koru ile geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Azra Akın, kasım ayında anne olmuştu.

Oğlu Demir ile olan fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan tescilli güzel, bu kez oğlunun ilk adımlarını takipçilerine aktardı. Akın fotoğrafa, "adım adım..." notunu düştü.

Azra Akın oğlunun ilk adımlarını paylaştı

    7 Kasım 2019 Magazin Bülteni7 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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