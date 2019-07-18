18.07.2019 - 07:50
‘Azur Bey’i gezdiriyorum’
Gülşen, oğlu Azur Benan Çolakoğlu’yla bir AVM’de objektiflere takıldı. Mağazaları dolaşıp, güzel havanın tadını çıkaran anne-oğul, neşeli halleriyle dikkat çekti.
Şarkıcı, “Şu dönem konserler yoğun bir şekilde devam ediyor, bunun yanı sıra gördüğünüz gibi her fırsatta Azur Bey’i gezdiriyoruz” dedi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.