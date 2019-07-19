19.07.2019 - 08:00
Baba-kız aşkı
Mahsun Kırmızıgül, eşi Ece Binay ve kızı Lavin’le Bodrum tatiline devam ediyor.
Arkadaşlarıyla tekne kiralayan yönetmen, gün boyu çocuğuyla oyun oynadı. Sürekli kızını öpen Kırmızıgül’ün, neşesinin yerinde olduğu gözlendi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.