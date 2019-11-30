MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Baba-oğul gezmesi
30.11.2019 - 14:05 |

Baba-oğul gezmesi

Sezon başında Fransa’nın Toulouse takımın Galatasaray’a transfer olan İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Baba-oğul gezmesi

Sabah saatlerinde geldiği AVM’de Funloft adlı oyun salonunda oğluyla birlikte vakit geçiren Jimmy Durmaz, daha sonra mağazaları gezip kısa bir alışveriş turuna çıktı.

Hande Fırat'tan sağlık durumu ile ilgili açıklama...CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programını hazırlayan ve sunan Hande Fırat canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu merak edilen Hande Fırat'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 'İyiyim' mesajı veren Hande Fırat, bugün kaleme aldığı köşe yazısında da canlı yayında neler yaşadığını anlattı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seçkin Piriler: Hiçbir şey yapmıyorum

Seçkin Piriler: Hiçbir şey yapmıyorum

Reha Özcan, Erdal Tosun'u unutmadı: Özlemi dinmiyor, çok özleniyor

Reha Özcan, Erdal Tosun'u unutmadı: Özlemi dinmiyor, çok özleniyor

Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar

Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar

Sedat Doğan aylar sonra ortaya çıktı: Rahatsız olursam, rahatsız ederim!

Sedat Doğan aylar sonra ortaya çıktı: Rahatsız olursam, rahatsız ederim!

Sıradaki Haber