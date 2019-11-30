30.11.2019 - 14:05 |
Baba-oğul gezmesi
Sezon başında Fransa’nın Toulouse takımın Galatasaray’a transfer olan İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Sabah saatlerinde geldiği AVM’de Funloft adlı oyun salonunda oğluyla birlikte vakit geçiren Jimmy Durmaz, daha sonra mağazaları gezip kısa bir alışveriş turuna çıktı.
Hande Fırat'tan sağlık durumu ile ilgili açıklama...CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programını hazırlayan ve sunan Hande Fırat canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu merak edilen Hande Fırat'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 'İyiyim' mesajı veren Hande Fırat, bugün kaleme aldığı köşe yazısında da canlı yayında neler yaşadığını anlattı.