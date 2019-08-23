Quentin Tarantino, baba olacak. 56 yaşındaki ABD’li yönetmenin basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Daniella ve Quentin Tarantino bir bebek beklediklerini açıklamaktan dolayı çok mutlu” ifadeleri kullanıldı. 2009 yılında Kudüs Film Festivali’nde tanışan çift, geçtiğimiz yıl 28 Kasım’da Beverly Hills’te pek çok ünlü yıldızın katıldığı, Yahudi geleneklerine uygun bir düğünle evlenmişti.