23.08.2019 - 07:50
Baba olacak!
ABD’li yönetmenin basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Daniella ve Quentin Tarantino bir bebek beklediklerini açıklamaktan dolayı çok mutlu” ifadeleri kullanıldı.
Quentin Tarantino, baba olacak. 56 yaşındaki ABD’li yönetmenin basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Daniella ve Quentin Tarantino bir bebek beklediklerini açıklamaktan dolayı çok mutlu” ifadeleri kullanıldı. 2009 yılında Kudüs Film Festivali’nde tanışan çift, geçtiğimiz yıl 28 Kasım’da Beverly Hills’te pek çok ünlü yıldızın katıldığı, Yahudi geleneklerine uygun bir düğünle evlenmişti.
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.