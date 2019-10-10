'Baba Parası' çekimleri tamamlandı

1 Ocak 2020’de vizyona girecek olan 'Baba Parası' isimli filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde Sait Halim Paşa Yalısı’nda tamamlandı. Filmin oyuncuları ve set ekibi, yoğun tempoda geçen çekimlerin sona ermesini pasta keserek kutladı.

Filmin yönetmeni Selçuk Aydemir, "Güçlü oyuncu kadrosuyla geceli gündüzlü çalışmaktan çok keyif aldım. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık, çok yorulduk ama çok da eğlendik" diyerek, oyunculara ve set ekibine teşekkür etti.