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02.12.2019 - 11:33 |

'Baba Parası' filminin afişi çıktı

Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş'un rol aldığı 'Baba Parası' filminin afişi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

'Baba Parası' filminin afişi çıktı

Selçuk Aydemir’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu 'Baba Parası’nın afişi, filmin aksiyon ve komedi yüklü hikayesinin işaretlerini barındırıyor.

1 milyar dolarlık baba mirası peşine düşen ailenin maceralarını konu alan film, 1 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek.

Baba Parası filminin afişi çıktı

3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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