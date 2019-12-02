'Baba Parası' filminin afişi çıktı

Selçuk Aydemir’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu 'Baba Parası’nın afişi, filmin aksiyon ve komedi yüklü hikayesinin işaretlerini barındırıyor.

1 milyar dolarlık baba mirası peşine düşen ailenin maceralarını konu alan film, 1 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek.