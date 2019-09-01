‘Baba Parası’ ‘Motor’ dedi

Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği projeye başladıklarını müjdesini, esprili bir şekilde klaket çakarak veren ikili, çok heyecanlı olduklarını ve güzel bir film geleceğini söyledi. Projede ayrıca Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Devrim Yakut ve Ayhan Taş yer alıyor.