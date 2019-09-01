01.09.2019 - 07:50
‘Baba Parası’ ‘Motor’ dedi
Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in yeni filmi ‘Baba Parası’nın çekimleri başladı.
Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği projeye başladıklarını müjdesini, esprili bir şekilde klaket çakarak veren ikili, çok heyecanlı olduklarını ve güzel bir film geleceğini söyledi. Projede ayrıca Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Devrim Yakut ve Ayhan Taş yer alıyor.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.