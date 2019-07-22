22.07.2019 - 08:00| MESUT YILMAZ
Babadan aşka onay
Selami Şahin, oğlu Lider Şahin’in, model Didem Soydan’la birlikte olmasına karşı çıkmadığını söyledi.
Sanatçı, “Evlatlarımla arkadaş gibiyim. Ne işlerine, ne de ilişkilerine karışırım. Çocuklarımın mekanındayken bir kere tanıştım hanımefendiyle... Söylendiği gibi karşı olduğum bir durum yok” dedi.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.