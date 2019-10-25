Sosyal medya hesabından doğum sonrası çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Aslıhan Doğan, altına bu notu düştü:

"Sen benim miladımsın oğlum. İsmin gibi güçlü, heybetli, azametli yaşa. Babanın sana anlatacağı bir doğum hikayen var. Onu iyi dinle. Ve başın hep o anki gibi dik dursun. Sana sahip olduğum güne ne kadar şükretsem azdır. İyi ki doğdun, iyi ki varsın kalbim."