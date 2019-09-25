25.09.2019 - 07:50 |
Babası adına okul açtı
Seda Bakan, önceki gün arkadaşıyla buluştu.
Geçtiğimiz ay kızı Leyla’yı kucağına alan oyuncunun, doğum kilolarından çabuk kurtulduğu görüldü. Bebeği için alışveriş yapan Bakan, keyifli haliyle dikkat çekti.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!