Babası adına okul açtı

Şarkıcı, Memleketi Siirt’teki törende, “On binlerin karşısında sahne aldım ama hiç bu kadar heyecanlanmadım. Burada, hayırlı çocuklar, bilim insanları ve profesörler yetişmesini umuyorum’’ şeklinde konuştu. Altun, miniklerle objektife poz vermeyi de ihmal etmedi.