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HaberlerCaddeBabası adına okul açtı
25.09.2019 - 07:50 |

Babası adına okul açtı

Hakan Altun, merhum babasının ismini taşıyacak Hasan Altun İlkokulu’nun açılışını önceki gün gerçekleştirdi.

Babası adına okul açtı

Şarkıcı, Memleketi Siirt’teki törende, “On binlerin karşısında sahne aldım ama hiç bu kadar heyecanlanmadım. Burada, hayırlı çocuklar, bilim insanları ve profesörler yetişmesini umuyorum’’ şeklinde konuştu. Altun, miniklerle objektife poz vermeyi de ihmal etmedi.

Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
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