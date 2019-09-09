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09.09.2019 - 07:50

Babaya değil, dadıya!

Aslı Üstünkaya ve Volkan Ekinci arasındaki velayet savaşı devam ediyor.

Babaya değil, dadıya!

Olayın bir süre sonra, Üstünkaya’nın çocuklarını Ekinci’ye göstermeme savaşına döndüğü iddia edildi. Arkadaşlarıyla Bodrum’a giden Üstünkaya’nın, babalarının yanına gitmek ve orada kalmak isteyen çocuklarına izin vermediği de konuşulanlar arasında... Ayrıca sosyetik güzelin, aynı akşam çocukları dadısının evine gönderdiği de söyleniyor. Üstünkaya’nın, çocuklar babalarının yanına gitmek istediğinde, alternatif üreterek ve ikna ederek,
dadılarının ya da hizmetlilerinin yanında kalmalarını sağladığı ve minikleri babalarına göstermeyerek, ayda 40 bin TL nafaka alabilmek için yeni davlar
açtığı da konuşulanlar arasında...

9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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