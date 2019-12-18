Bade İşçil: Oğlumla vakit geçirmek istedim

Eğlence merkezinde oğlu ile birlikte keyifli vakit geçiren İşçil, daha sonrasında mağazaları gezip bol bol alışveriş yaptı.

Muhabirlerle de ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, "Her şey yolunda oğlumla vakit geçirmek istedim. Yeni yıla yeni umutlarımız var. Netflix’de yayınlanacak olan dizimiz 'Love 101'in çekimleri bitti, çok rahat ve güzel geçti" dedi.