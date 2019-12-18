18.12.2019 - 14:32 |
Bade İşçil: Oğlumla vakit geçirmek istedim
Güzel oyuncu Bade İşçil önceki gün oğlu Azur ile birlikte Vadİstanbul’da görüntülendi.
Eğlence merkezinde oğlu ile birlikte keyifli vakit geçiren İşçil, daha sonrasında mağazaları gezip bol bol alışveriş yaptı.
Muhabirlerle de ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, "Her şey yolunda oğlumla vakit geçirmek istedim. Yeni yıla yeni umutlarımız var. Netflix’de yayınlanacak olan dizimiz 'Love 101'in çekimleri bitti, çok rahat ve güzel geçti" dedi.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.