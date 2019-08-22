Bade İşçil'in tipi değişti

Bade İşçil'in 2 sezon başrolünü oynadığı 'Ufak Tefek Cinayetler' 2018'de bitmişti.

Bir yıldır ekrandan uzak kalan Bade İşçil ''Yeni sezonda bir dizide oynayacağım. Bu sebeple tatilde fazla yanmadım, saçlarımı uzattım. İmajı biraz değiştirdim. Şimdi de yeni karakterim için alışverişe geldim'' dedi. (Posta)