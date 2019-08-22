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22.08.2019 - 11:24

Bade İşçil'in tipi değişti

Bade İşçil, Etiler-Akmerkez'de görüntülendi.

Bade İşçil'in tipi değişti

Bade İşçil'in 2 sezon başrolünü oynadığı 'Ufak Tefek Cinayetler' 2018'de bitmişti.

Bir yıldır ekrandan uzak kalan Bade İşçil ''Yeni sezonda bir dizide oynayacağım. Bu sebeple tatilde fazla yanmadım, saçlarımı uzattım. İmajı biraz değiştirdim. Şimdi de yeni karakterim için alışverişe geldim'' dedi. (Posta)

 

Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.
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