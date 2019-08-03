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03.08.2019 - 07:50

Bahçeden mağazaya doğal lezzet

Atelier Real Food, yaz menüsünü kendi bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle lezzetlendiriyor.

Bahçeden mağazaya doğal lezzet

Ritz Carlton Istanbul’un ‘doğadan masaya’ konseptiyle mevsimin en taze ve doğal ürünlerini, şeflerin eşsiz yorumlarıyla buluşturan restoranı Atelier Real Food, yaz menüsünü kendi bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle lezzetlendiriyor. Şef Alper Kızılbayır yönetiminde otelde oluşturulan bahçeye ekilen beş çeşit domates ve farklı otlar, menüde bulunan lezzetleri çeşnilendirmek için kullanılıyor.

2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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